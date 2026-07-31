Президент подписал указ об особом статусе и поддержке учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ об особом статусе и дополнительных мерах поддержки учителей, сообщили в Минпросвещения РФ.
Правительство уже разрабатывает конкретные механизмы реализации указа. При этом продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников. В их числе — сокращенная рабочая неделя до 36 часов, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней, длительный отпуск до одного года, досрочная страховая пенсия, а также непрерывное профессиональное развитие.
«Указ Президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Интерес к ней растет: количество заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу. Кроме того, указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.