Президент подписал указ об особом статусе и поддержке учителей

«Указ Президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Интерес к ней растет: количество заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу. Кроме того, указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.