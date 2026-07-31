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В Калининграде меняют режим работы светофоров на двух перекрёстках

Один из них вошёл в перечень аварийно-опасных участков дорог.

В Калининграде меняют режим работы светофоров на двух перекрёстках. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На перекрёстке улиц Юрия Гагарина, Куйбышева и Чувашской с пятницы, 31 июля, в связи с переносом пешеходных переходов внесены изменения в режим работы светофора.

«Просим всех участников движения на этом участке быть особенно внимательными и следовать указаниям светофора», — говорится в сообщении пресс-службы.

В июне указанный перекрёсток власти Калининграда внесли в перечень аварийно-опасных участков дорог. Ранее корректировку режима работы светофорного объекта планировали выполнить в мае 2026 года, а перенести пешеходные переходы перпендикулярно оси проезжей части — в декабре.

В тестовом режиме с 31 июля должен был заработать и светофор на перекрёстке ул. Александра Суворова, Транспортной и Иркутской.

«Изменения вводятся для увеличения пропускной способности магистрали, — отметили в горадминистрации. — Режим учитывает изменения интенсивности транспортных потоков по времени суток. Просим извинить за возможные неудобства, а также внимательно следовать сигналам светофоров, предписаниям знаков и дорожной разметки».

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