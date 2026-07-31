В Тюменской области выбрали лучшую многодетную маму-предпринимателя

В третьем потоке программы приняли участие 18 женщин из Тюмени, Тюменского округа и Тобольска. Ольга Цырятьева-Микушина представила проект «Тюменский купальник» — производство «умной» одежды для отдыха на воде. Победительница получила безвозмездный грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.