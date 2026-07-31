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В Тюменской области выбрали лучшую многодетную маму-предпринимателя

Ольга Цырятьева-Микушина представила проект «умной» одежды для отдыха на воде.

Источник: Национальные проекты России

Ольга Цырятьева-Микушина победила в третьем потоке программы «Многодетная мама-предприниматель», организованном в Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном инвестиционном агентстве.

Образовательная программа «Многодетная мама-предприниматель» прошла с 20 по 24 июля в региональном центре «Семья». За пять дней участницы обучились основам ведения бизнеса.

В третьем потоке программы приняли участие 18 женщин из Тюмени, Тюменского округа и Тобольска. Ольга Цырятьева-Микушина представила проект «Тюменский купальник» — производство «умной» одежды для отдыха на воде. Победительница получила безвозмездный грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.