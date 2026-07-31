На границе с Польшей в Мамоново-2 скопилось до 40 машин — таможня усилила смены

В ожидании сезонного роста трафика в выходные таможня усилила дежурные смены и организовала совместный досмотр с пограничниками. Для автобусов и туристических групп выделены отдельные полосы. Путешественникам рекомендуют заранее заполнять пассажирскую таможенную декларацию на сайте ФТС России. Информационные щиты с образцами заполнения установлены перед въездом в пункт пропуска.