На границе с Польшей в Мамоново-2 скопилось до 40 машин — таможня усилила смены

Поток вырос из-за окончания каникул в Германии. Для автобусов выделены отдельные полосы, путешественникам советуют заранее заполнять декларации.
Калининградская областная таможня фиксирует рост транспортного потока из России в Польшу через МАПП Мамоново-2. На утро 31 июля перед пунктом пропуска скопилось 30−40 легковых автомобилей. Увеличение связано с окончанием летних школьных каникул в некоторых землях Германии — туристы возвращаются домой.
В ожидании сезонного роста трафика в выходные таможня усилила дежурные смены и организовала совместный досмотр с пограничниками. Для автобусов и туристических групп выделены отдельные полосы. Путешественникам рекомендуют заранее заполнять пассажирскую таможенную декларацию на сайте ФТС России. Информационные щиты с образцами заполнения установлены перед въездом в пункт пропуска.