Круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» пройдет 18 августа в Княгинине

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал: «Формат межмуниципальных круглых столов делает меры государственной поддержки максимально доступными для регионального бизнеса. На таких мероприятиях предприниматели могут напрямую взаимодействовать с представителями власти и крупных предприятий. В этом году уже состоялось семь круглых столов. До конца года аналогичные встречи планируется провести в Большом Болдине и Ардатове».