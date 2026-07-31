Круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» пройдет 18 августа в Княгинине

Нижегородские предприниматели могут принять участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса», который состоится 18 августа 2026 года в городе Княгинино. Мероприятие организовано областным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал: «Формат межмуниципальных круглых столов делает меры государственной поддержки максимально доступными для регионального бизнеса. На таких мероприятиях предприниматели могут напрямую взаимодействовать с представителями власти и крупных предприятий. В этом году уже состоялось семь круглых столов. До конца года аналогичные встречи планируется провести в Большом Болдине и Ардатове».
В мероприятии запланировано участие экспертов регионального центра «Мой бизнес», Центра помощи «Честный знак», Фонда развития промышленности Нижегородской области, микрокредитной компании для поддержки предпринимательства «ГосМФО» и Корпорации развития Нижегородской области. Также пройдет выставка местных производителей и B2B- и B2G-переговоры между участниками.
Круглый стол состоится в 12:00 18 августа по адресу: г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»). Чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. После заполнения формы организаторы свяжутся с участниками в индивидуальном порядке. Зарегистрироваться на круглый стол могут все желающие, количество мест на выставку-ярмарку ограничено.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».
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