Коммунальщиков в нагорной части Нижнего Новгорода оштрафовали на 20 млн рублей

Коммунальные организации, обслуживающие дома в нагорной части Нижнего Новгорода, с начала года оштрафованы почти на 20 миллионов рублей за неисполнение обязанностей. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.
В 2026 году нагорный отдел ГЖИ получил почти 15,5 тысячи обращений от жителей. Люди жаловались на неудовлетворительную работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверок коммунальщикам выдали 174 предписания и объявили 1318 предостережений.
Один из показательных случаев — дом на улице Пушкина в Советском районе. Жители пожаловались на разрушенную отмостку, проезд и тротуар. Осенью собственники провели собрание и проголосовали за ремонт, но управляющая компания не сообщала сроков начала работ.
Когда инспекторы пришли с проверкой, износ покрытия превышал 80 процентов. Компании вынесли предостережение. Сейчас работы выполнены.
Ранее стало известно, что рейтинг УК Нижегородской области могут снова начать составлять.