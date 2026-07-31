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Коммунальщиков в нагорной части Нижнего Новгорода оштрафовали на 20 млн рублей

Их наказали за неисполнение обязанностей.

Источник: Живем в Нижнем

Коммунальные организации, обслуживающие дома в нагорной части Нижнего Новгорода, с начала года оштрафованы почти на 20 миллионов рублей за неисполнение обязанностей. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.

В 2026 году нагорный отдел ГЖИ получил почти 15,5 тысячи обращений от жителей. Люди жаловались на неудовлетворительную работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверок коммунальщикам выдали 174 предписания и объявили 1318 предостережений.

Один из показательных случаев — дом на улице Пушкина в Советском районе. Жители пожаловались на разрушенную отмостку, проезд и тротуар. Осенью собственники провели собрание и проголосовали за ремонт, но управляющая компания не сообщала сроков начала работ.

Когда инспекторы пришли с проверкой, износ покрытия превышал 80 процентов. Компании вынесли предостережение. Сейчас работы выполнены.

Ранее стало известно, что рейтинг УК Нижегородской области могут снова начать составлять.