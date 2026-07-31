Белоруска пыталась выехать из страны по иностранному паспорту

«Однако для пересечения границы граждане нашей страны обязаны использовать национальные документы», — отметили в комитете.
Пограничники напомнили, что закон «О документировании населения Республики Беларусь» подразумевает в этом случае использование именно белорусского паспорта. Однако девушка его не предъявила, и в итоге на нее был наложен штраф. Более того, белоруску не пропустили через границу.
Это не единственный случай нарушений, которые были выявлены только за одни сутки на пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой.
Другая белорусская гражданка, проживающая в Канаде, хотела въехать через этот пункт в Беларусь. Она показала паспорт, который был просрочен почти на два года. Итог — изъятие документа и штраф.
Как пояснили в пограничном ведомстве, если гражданин Беларуси постоянно проживает за рубежом и белорусский паспорт у него просрочен (потерян, испорчен), нужно обратиться в ближайшее посольство или консульство республики, чтобы получить свидетельство на возвращение. После приезда оформляется новый паспорт.
«Выполнение этих действий позволит избежать административной ответственности и существенно сократить время пересечения границы», — отметили в ГПК.
Еще одно нарушение, но уже более серьезное, допустил житель Латвии. У него истекла автостраховка, и он самостоятельно «продлил» срок. Начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.