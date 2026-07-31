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В Астраханской области началось строительство амбулатории

На объекте выполнена планировка территории и установлены опоры для здания.

Источник: Национальные проекты России

Строительство врачебной амбулатории стартовало в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.

Уточняется, что на данном этапе на объекте уже выполнена планировка территории и установлены опоры для будущего здания. После завершения строительства там можно будет получить первичную медицинскую помощь в современных условиях, не выезжая в другие населенные пункты. Это особенно важно для семей с детьми, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно посещать врача.

Напомним, ранее по нацпроекту врачебно-физкультурный диспансер им. Ю. И. Филимонова закупил 27 единиц медоборудования, а Икрянинская районная больница — 17 единиц. Кроме того, недавно в Астрахани завершился ремонт городской поликлиники № 2.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.