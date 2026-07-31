В Астраханской области началось строительство амбулатории

Уточняется, что на данном этапе на объекте уже выполнена планировка территории и установлены опоры для будущего здания. После завершения строительства там можно будет получить первичную медицинскую помощь в современных условиях, не выезжая в другие населенные пункты. Это особенно важно для семей с детьми, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно посещать врача.