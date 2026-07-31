В Калининградской области создали и обновили 154,9 км противопожарных полос

«Сохранение и воспроизводство лесных богатств Янтарного края — это сложный процесс, требующий системного подхода и ежедневного труда. Отрадно отметить, что на середину лета плановые показатели по ключевым направлениям выполняются строго по графику. Мы фиксируем хорошие темпы как в части создания противопожарной инфраструктуры, так и в вопросах лесовосстановления», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрий Салюк.