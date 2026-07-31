В Калининградской области создали и обновили 154,9 км противопожарных полос

Противопожарные минерализованные полосы протяженностью 154,9 км создали и обновили в Калининградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Также в регионе установили 11 шлагбаумов, разместили 29 информационных стендов и благоустроили 5 мест отдыха. Отметим, что лесовосстановление и лесоразведение выполнены на площади 39 га, агротехнический уход за молодыми посадками — на 29,3 га. Также в области заготовили 4,5 кг лесных семян. Их уже засеяли в региональном питомнике.
«Сохранение и воспроизводство лесных богатств Янтарного края — это сложный процесс, требующий системного подхода и ежедневного труда. Отрадно отметить, что на середину лета плановые показатели по ключевым направлениям выполняются строго по графику. Мы фиксируем хорошие темпы как в части создания противопожарной инфраструктуры, так и в вопросах лесовосстановления», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрий Салюк.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.