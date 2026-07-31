Еще один волгоградец заразился Крымской лихорадкой

Число пациентов с лабораторно подтвержденным иксодовым клещевым боррелиозом за прошедшую неделю, к счастью, не изменилось — с начала лета в регионе зарегистрировали четыре случая заражения. А вот статистику по заболевшим Крымской геморрагической лихорадкой специалистам пришлось обновлять — на лечение в инфекционное отделение попал еще один волгоградец.