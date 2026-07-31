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Еще один волгоградец заразился Крымской лихорадкой

Переносимой клещами Крымской геморрагической лихорадкой заразился еще один житель Волгоградской области.

Переносимой клещами Крымской геморрагической лихорадкой заразился еще один житель Волгоградской области.

С начала сезона в регионе насчитали 1273 горожан, обратившихся к медикам с присосавшимися к коже членистоногими. Треть из них — дети.

Число пациентов с лабораторно подтвержденным иксодовым клещевым боррелиозом за прошедшую неделю, к счастью, не изменилось — с начала лета в регионе зарегистрировали четыре случая заражения. А вот статистику по заболевшим Крымской геморрагической лихорадкой специалистам пришлось обновлять — на лечение в инфекционное отделение попал еще один волгоградец.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, возбудитель которого передается клещами. Болезнь протекает с выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом, что может привести к летального исходу.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.