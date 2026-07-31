Недуг ушёл. Священник раскрыл, о чём просить Серафима Саровского

«Батюшка Серафим — один из самых любимых и почитаемых русских святых, поскольку его житие и биография близки многим людям. Святой жил и подвизался в саровских лесах, пил из источника, возделывал землю, молился. Эти места можно посетить и в наши дни, — объясняет отец Алексий. — Близок верующим и образ батюшки Серафима. Со словами “Радость моя, Христос воскресе!” он принимал абсолютно всех, кто к нему приходил со своими чаяниями, вне зависимости от социального статуса людей».