Штрафы на 20 млн рублей получили нижегородские коммунальщики

Санкции применяются с января 2026 года из‑за ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию многоквартирных домов и прилегающих территорий. За этот период в адрес управляющих и ресурсоснабжающих компаний поступило порядка 15 500 обращений от собственников жилья — люди указывали на низкое качество оказываемых услуг. По итогам проверок коммунальщикам выдали 174 предписания и 1 318 предостережений.