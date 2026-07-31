Штрафы на 20 млн рублей получили нижегородские коммунальщики

Госжилинспекция взыскала с коммунальных организаций, обслуживающих нагорную часть Нижнего Новгорода, штрафы на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс‑службе правительства Нижегородской области.
Санкции применяются с января 2026 года из‑за ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию многоквартирных домов и прилегающих территорий. За этот период в адрес управляющих и ресурсоснабжающих компаний поступило порядка 15 500 обращений от собственников жилья — люди указывали на низкое качество оказываемых услуг. По итогам проверок коммунальщикам выдали 174 предписания и 1 318 предостережений.
В качестве примера можно привести ситуацию с домом на улице Пушкина. Весной 2026 года жители пожаловались на неудовлетворительное состояние двора и отмостки.
Проверка ГЖИ показала, что износ проезда, тротуара и отмостки превышал 80%. Управляющей компании было направлено предостережение, а позже — предписание. В итоге организация отремонтировала около 300 квадратных метров дорожного покрытия вокруг здания.
Как отметил начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов, на текущий момент необходимые работы завершены.
Ранее компания заплатила 16 млн за ущерб экологии в Первомайске.