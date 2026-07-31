Жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек, продлили лечение

Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования мужчина активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него — он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.