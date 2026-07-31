Священник раскрыл, о чём просить Серафима Саровского

Всероссийский старец, всемирный светильник Божий, предивный чудотворец — 1 августа православные вспоминают об обретении мощей преподобного Серафима Саровского. Почему батюшка Серафим — один из самых досточтимых православных святых и о чём принято просить святого в памятный день, nn.aif.ru рассказал иерей Алексий Пестрецов.
Кто такой преподобный Серафим Саровский и что за день 1 августа?
Преподобный Серафим Саровский — иеромонах Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь, известный своими подвигами отшельничества, столпничества и затворничества. Батюшка Серафим при жизни 12 раз сподобился явления Пресвятой Богородицы. Он считается покровителем Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря — одного из самых известных православных монастырей России.
Первое обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца, произошло в 1903 году в день рождения святого — 19 июля по старому стилю и 1 августа по новому. Торжественное открытие и освидетельствование мощей состоялось в Саровской пустыни в присутствии императорской семьи.
Второе обретение мощей святого Серафима после их утраты в советское время, произошло 15 января 1991 года. Осенью 1990 года в запасниках Музея истории религии Ленинграда были найдены неизвестные останки, после церковного освидетельствования их признали мощами преподобного. 1 августа 1991 года мощи одного из самых чтимых православных святых крестным ходом доставили в Дивеевский монастырь. Там они находятся и по сей день.
«Батюшка Серафим — один из самых любимых и почитаемых русских святых, поскольку его житие и биография близки многим людям. Святой жил и подвизался в саровских лесах, пил из источника, возделывал землю, молился. Эти места можно посетить и в наши дни, — объясняет отец Алексий. — Близок верующим и образ батюшки Серафима. Со словами “Радость моя, Христос воскресе!” он принимал абсолютно всех, кто к нему приходил со своими чаяниями, вне зависимости от социального статуса людей».
О чём молятся Серафиму Саровскому 1 августа 2026 года?
По словам отца Алексия, к помощи преподобного Серафима Саровского верующие обращаются с разными чаяниями, горестями и проблемами. Традиционно батюшку просят о здоровье.
«Мне рассказывали историю о том, как человек с серьёзным, почти фатальным диагнозом приехал в паломническую поездку в Дивеевский монастырь, — говорит отец Алексий. — Потом он вернулся домой, прошёл обследование. И врачи только развели руками: недуг ушёл. В знак благодарности преподобному Серафиму за исцеление супруга, его жена, которая ранее принадлежала к другой вере, приняла Таинство крещения».
Принято считать, что супруга Николая II, императрица Александра Фёдоровна, горячо молилась старцу и верила, что по его ходатайству перед Богом в семье появится на свет долгожданный наследник престола. После канонизации преподобного Серафима Саровского, для которой много сделал именно Николай II, в венценосной семье родился цесаревич Алексей.
Многие верующие по сей день с надеждой на рождение детей окунаются в источник преподобного Серафима Саровского близ посёлка Цыгановка в Нижегородской области.
С какими просьбами нельзя обращаться к преподобному Серафиму Саровскому?
Искренняя молитва святому всегда должна быть во благо, уточняет иерей Алексий Пестрецов. Преподобного Серафима просят и о материальных вещах. Например, об успехах в работе, удачных начинаниях в бизнесе. Правда, если он честный и законный.
«Традиционно верующим не благословляется вопрошать святых о своё будущем, знать которое может только Господь, — предупреждает отец Алексий. — В этом отношении греховно обращаться к различным колдунам и магам, которые порой используют имя и образ Серафима Саровского в своих деяниях».
Надо ли 1 августа обязательно приехать к мощам Серафима Саровского?
Каждый год в дни Серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всего мира. Для паломников, прибывающих на торжества, возле обители разбивают палаточный городок. В самом Дивеевском монастыре идут праздничные службы и крестный ход.
«Каждому даётся по его вере. Ждать от паломнической поездки чудес просто по факту не стоит. Здесь важен молитвенный настрой, духовный труд, — продолжает отец Алексий. — Если у человека по разным причинам нет возможности 1 августа или в любой другой день приехать в Дивеево, то благословляется дома читать акафист батюшке Серафиму».
Отец Алексий напоминает, что традиция паломничества к мощам святых древняя, она знаменует собой дань уважения верующих к памяти того или иного подвижника Христова с надеждой на его помощь в делах и чаяниях.
Как благодарить преподобного Серафима Саровского за помощь?
Благодарность святому за помощь в чаяниях — ещё одна из важных церковных традиций. «Благодарность может выражаться в паломнической поездке в Дивеево и помощи монастырю. Причём речь может идти не только о материальных благах, но и, например, о трудничестве на благо обители, — уточняет отец Алексий. — Отблагодарить батюшку Серафима за поддержку можно, сделав доброе дело для другого человека, оказавшегося в трудной ситуации».
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