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Цифровую систему мониторинга качества воздуха запустили в Красноярске

Новые технологии помогут специалистам эффективнее реагировать на обращения жителей.

Пилотный проект по мониторингу качества воздуха стартовал в Красноярске. Новую цифровую систему запустили в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Программный комплекс моделирует рассеивание выбросов с учетом погодных условий и работы промышленных предприятий. Система работает в режиме реального времени: отслеживает концентрацию загрязнителей и рассчитывает оптимальные точки для размещения передвижной лаборатории. В итоге инспекторы экологического надзора могут оперативно усиливать мониторинг в тех локациях, где складывается наиболее сложная обстановка.

Новые технологии помогут специалистам эффективнее реагировать на жалобы жителей. В основе системы — отечественная разработка с использованием технологий искусственного интеллекта. Она позволяет не только фиксировать текущую экологическую обстановку, но и прогнозировать возможные риски на срок до 48 часов.

«Внедрение таких технологий позволяет совершенствовать систему экологического контроля в регионе. Для нас важно использовать все доступные инструменты, которые помогают оперативно получать информацию о состоянии окружающей среды и принимать необходимые решения», — отметила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.