Что запрещено в Макринин день, 1 августа 2026 года

Третий праздник — древний и сакральный. 1 августа в языческих и неоязыческих традициях отмечают Ламмас (или Лугнасад) — праздник первого урожая, один из восьми главных саббатов «Колеса года». Он знаменует середину пути между летним солнцестоянием и осенним равноденствием. Кельты называли его Лугнасад — в честь бога Луга, покровителя ремёсел и искусств. Англосаксы — Ламмас, что значит «хлебная месса», потому что в этот день в церквях освящали хлеб из муки нового помола. В разных культурах традиции варьируются, но суть одна: первый сноп сжатой пшеницы, первый каравай, испечённый из нового зерна, и благодарность земле за то, что она дала хлеб. В этот день устраивают ярмарки, пекут хлеб и пироги, водят хороводы и благодарят за урожай. Он напоминает о том, что лето пошло на убыль, но у нас есть запас, чтобы пережить холод.