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Что запрещено в Макринин день, 1 августа 2026 года

Займитесь заготовкой трав. Соберите или купите в аптеке целебные травы (ромашку, зверобой, душицу). Заварите ароматный чай на всю семью. Откажитесь от алкоголя и мяса. Проведите «разгрузочный день» — на овощах, грибах и кашах.

Источник: АиФ Волгоград

В светском календаре 1 августа — не просто первый день последнего летнего месяца, а настоящая карусель смыслов.

В этот день отмечается Международный день блюза, Международный день консервации — о мудрости запасать лето впрок, чтобы оно согревало зимой. Кельтский народный праздник урожая Ламмас (Лугнасад) и православный день памяти святой Макриды, которую в народе прозвали Мокридой за частые дожди в ее день.

Блюз: как горечь стала музыкой, покорившей мир.

Международный день блюза не каждый год отмечают в первую субботу августа, которая в 2026 году выпала на 1 число.

Учредил этот праздник в 2013 году американский блюзовый музыкант Джонни Чайлдс, объединив более 100 организаций почитателей этого жанра.

Который родился более ста лет назад на хлопковых полях Миссисипи — из песен афроамериканских рабочих, в которых боль и тоска сплетались с неистребимой надеждой. «Блюзовый квадрат» — двенадцать тактов, три аккорда и душа нараспашку — стал фундаментом для рок-н-ролла, джаза и всей популярной музыки XX века. В День блюза по всему миру проходят концерты, джем-сейшны и фестивали. Гитары строят, голоса хрипят, а публика в такт кивает — потому что блюз не требует перевода.

Консервация: как банка с огурцами стала символом щедрости.

Второй праздник — Международный день консервации (Can-It-Forward Day) — тоже отмечается 1 августа. Он родился в 2011 году по инициативе компании Jarden Home Brands, производителя знаменитых банок Ball, чтобы вдохновить людей на домашние заготовки. Идея оказалась настолько заразительной, что переросла коммерческие рамки и превратилась в глобальное движение.

В этот день опытные консерваторы учат новичков варить варенье, солить огурцы и закрывать компоты. Смысл — не только в том, чтобы пополнить кладовку, но и поделиться: подарить баночку соседу, отправить посылку родным или просто угостить коллег. В эпоху, когда мы привыкли покупать всё в супермаркетах, умение сохранять сезонные продукты напоминает о связи с землёй, о цикличности жизни и о щедрости, которую можно передать дальше.

Ламмас: как первый сноп отмечает рождение осени.

Третий праздник — древний и сакральный. 1 августа в языческих и неоязыческих традициях отмечают Ламмас (или Лугнасад) — праздник первого урожая, один из восьми главных саббатов «Колеса года». Он знаменует середину пути между летним солнцестоянием и осенним равноденствием. Кельты называли его Лугнасад — в честь бога Луга, покровителя ремёсел и искусств. Англосаксы — Ламмас, что значит «хлебная месса», потому что в этот день в церквях освящали хлеб из муки нового помола. В разных культурах традиции варьируются, но суть одна: первый сноп сжатой пшеницы, первый каравай, испечённый из нового зерна, и благодарность земле за то, что она дала хлеб. В этот день устраивают ярмарки, пекут хлеб и пироги, водят хороводы и благодарят за урожай. Он напоминает о том, что лето пошло на убыль, но у нас есть запас, чтобы пережить холод.

Святая Макрина: заступница обиженных.

Также в этот день православная церковь чтит память преподобной Макрины Каппадокийской — родной сестры великих святых Василия Великого и Григория Нисского.

Ещё в юности, потеряв жениха, Макрина дала обет безбрачия и посвятила себя духовной жизни. Вместе с матерью она основала женский монастырь на берегу реки, где сёстры проводили время в трудах и молитвах. По преданию, Господь даровал ей дар чудотворения: по её молитвам запасы пшеницы в обители не иссякали, а сама святая исцелилась от тяжкой болезни.

На Руси её имя переосмыслили — её называли Мокриной (поскольку день её памяти часто выдавался дождливым) и почитали как покровительницу порядка, чистоты и справедливой торговли. Святая Макрина считалась помощницей в уборке, заступницей обиженных и покровительницей справедливых купцов.

В народном календаре 1 августа — Макринин день (Мокрины). Это древний праздник, когда наши предки с особым трепетом смотрели на небо, ведь «Макрина мокра — и осень мокра», и это предсказывало судьбу будущего урожая. Вода в этот день считалась целебной, а грязь в доме — предвестником беды. День был насыщен особыми ритуалами, строгими запретами и требовал от человека особой чистоты — и тела, и души, и дома.

Обряды 1 августа: делаем мокрины.

Главная забота дня — предсказание погоды на осень. От того, насколько «мокрой» будет Макрина, зависело, каким окажется урожай и как быстро наступят холода.

Если погода 1 августа выдавалась сухой и ясной, это считалось плохим знаком для будущего урожая, и крестьяне проводили специальный обряд вызывания дождя — «делали мокрины».

Как проходил обряд:

Находили девушку, родившуюся в этот день, и называли её Мокриной.

Наряжали её в праздничное платье (часто синее) и давали в руки колосья хлеба.

Провожали всей деревней к реке, где она бросала колосья в воду как символическое подношение, чтобы «умолить» небеса пролиться дождём.

А вот если день и без того выдавался дождливым, то родившейся в этот день категорически запрещалось выходить на улицу — верили, что она может наслать ливень, который погубит урожай.

Второе важнейшее дело дня — наведение идеального порядка в доме. Считалось, что чистота в доме на Макрину приносит удачу на весь предстоящий сезон. Хозяйки не просто убирали — они проводили настоящую генеральную уборку: мыли окна, сменяли занавески, избавлялись от лишнего хлама. Особое значение придавалось стирке: в этот день «всё спорится».

Обязательным было посещение бани: крепкий пар, как считалось, выпаривает болезни, укрепляет здоровье и даёт заряд сил на весь август. Причём мыться полагалось чистыми мыслями, не тая зла на других.

1 августа считалось, что лето пошло на убыль, а природа повернулась к осени: с этого дня в лесу затихали птицы, а оводы переставали кусаться.

Крестьяне начинали подготовку к осеннему сезону: собирали грибы и ягоды, варили варенье, заготавливали лекарственные травы. Однако в сам праздник в лес старались не ходить, чтобы не накликать затяжных дождей.

Запреты Макринина дня: капусту не квасить, яблоки не есть.

Что категорически нельзя было делать 1 августа:

Купаться в открытых водоёмах и ловить рыбу. Считалось, что в этот день особенно опасны русалки, которые могут утащить человека на дно. Мужчинам приближаться к воде запрещалось вдвойне.

Есть яблоки. Их запрещалось трогать до Яблочного Спаса (19 августа), иначе, верили, можно навлечь на себя мелкие неприятности и подорвать здоровье.

Солить огурцы и квасить капусту. Такие заготовки, по поверьям, могли испортиться или стать причиной отравления.

Забивать скот или птицу. Это могло навлечь тяжёлую болезнь на кого-то из членов семьи.

Давать и брать в долг (особенно деньги и хлеб). Считалось, что финансовые операции в этот день приведут к убыткам и нищете. Подобранные на улице деньги и подавно несли в дом чужие проблемы.

Надевать грязную, старую или неопрятную одежду. Это считалось неуважением к святой, покровительнице чистоты, и могло привлечь несчастья.

Выбрасывать еду. Остатки полагалось отдавать животным или птицам, иначе, как говорили в народе, «сам в нужде 1808 окажешься».

Отказывать в помощи (людям и животным). Прогнать нуждающегося или бездомное животное — к появлению у себя проблем.

Стричь волосы. Это сулило потерю достатка и удачи.

Как прожить 1 августа:

15 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:

Устройте «день чистоты». Выделите время на генеральную уборку, помойте окна, смените занавески. Избавьтесь от хлама, который захламляет пространство.

Сходите в баню или сауну. Если есть возможность, посетите банный комплекс. Примите ванну с травами или морской солью.

Откажитесь от купания в открытых водоёмах. Даже если жарко, воздержитесь от заплывов сегодня.

Не ешьте яблоки. Купите чернику, смородину или малину — они сейчас в самый раз.

Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов.

Помогите нуждающимся. Сделайте доброе дело: накормите бездомное животное, переведите небольшую сумму в благотворительный фонд.

Обратите внимание на рыжих котов. Если вам встретится рыжий кот или кошка, ни в коем случае не прогоняйте, а лучше угостите.

Наденьте чистую, опрятную одежду. Выберите светлые, свежие тона.

Займитесь заготовкой трав. Соберите или купите в аптеке целебные травы (ромашку, зверобой, душицу). Заварите ароматный чай на всю семью.

Откажитесь от алкоголя и мяса. Проведите «разгрузочный день» — на овощах, грибах и кашах.

Не ссорьтесь, не сплетничайте и не хвастайтесь. Контролируйте свои эмоции и слова.

Не выбрасывайте еду. Остатки ужина можно отдать птицам во дворе или бездомным животным.

Не стригитесь. Отложите поход к парикмахеру на другой день.

Проведите «день тишины». Посвятите вечер семье — настольным играм или просто душевному разговору.

Спланируйте озимый посев (в переносном смысле). Это день для стратегического планирования: постройте планы на будущее, заложите фундамент для будущих проектов.

Приметы дня на 1 августа:

Макрина мокра — и осень мокра, Макрина суха — и осень суха.

Дождь 1 августа предвещал:

Хороший урожай ржи в следующем году (вплоть до того, что по этой примете планировали озимый сев).

Обилие орехов в лесу и хороший урожай грибов.

Сырую и пасмурную осень.

Сухая и солнечная погода — к долгому «бабьему лету» и сухому сентябрю-октябрю.

Много паутины в лесу — к затяжной, дождливой осени.

Яркие звёзды ночью — к богатому урожаю грибов.

Много желудей на дубе — к счастливому для семьи году.

Обилие вишни — к суровой и снежной зиме.

С осин начал лететь пух — можно смело идти за подосиновиками и готовить корзины.