Экспертиза одобрила строительство гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Лесном

На участке планируется возведение одного четырёхэтажного и двух пятиэтажных зданий с апартаментами. Общее количество апартаментов — 323. На территории комплекса также хотят построить четырёхэтажную гостиницу с 75 номерами. Кроме того, на участке находится водоём, рядом с которым предлагается сделать набережную и прогулочную зону общего доступа. Разрешение на строительство было выдано в мае 2025 года.