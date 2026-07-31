Экспертиза одобрила строительство гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Лесном

Проект строительства гостиничного комплекса апартаментного типа со СПА и рестораном «Ривьера Балтики» в поселке Лесное Светлогорского округа получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений.
Речь идет об объекте, который планируется построить на Калининградском шоссе, на земельном участке 2А. Положительное заключение по проектной документации выдано 31 июля 2026 года. Экспертизу проводила компания «Проммаш Тест Экспертиза».
Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик “Ривьера Балтики”», проектную документацию подготовило калининградское ООО «Калининградпромпроект».
В апреле 2024 года стало известно, что ООО «СЗ “Ривьера Балтики”» получило положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Светлогорском округе. В октябре того же года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект.
На участке планируется возведение одного четырёхэтажного и двух пятиэтажных зданий с апартаментами. Общее количество апартаментов — 323. На территории комплекса также хотят построить четырёхэтажную гостиницу с 75 номерами. Кроме того, на участке находится водоём, рядом с которым предлагается сделать набережную и прогулочную зону общего доступа. Разрешение на строительство было выдано в мае 2025 года.
В марте 2026 года в посёлке Лесное разрешили вырубить 664 дерева для строительства гостиничного комплекса. Вырубка была запланирована на Калининградском шоссе на земельном участке с кадастровым номером 39:17:0300112:37. Порубочный билет выдан ООО «Специализированный застройщик “Ривьера Балтики”» 27 февраля 2026 года и действует до 29 мая 2030-го.