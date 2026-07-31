В Калининграде открылась выставка, посвященная военной истории России

В Калининградском музее изобразительных искусств представили выставку «Русский императив»: более 160 произведений современных авторов, которые рассказывают о военной истории России, о человеке в переломные моменты, его силе духа и доблести.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в экспозиции представлены живопись и графика авторов, некоторые из которых и сами прошли войну.
Как отметила заместитель председателя правительства Калининградской области — министр соцполитики Анжелика Майстер, история нашей страны — это история постоянной борьбы за наше существование.
«Сегодняшняя выставка, она проходит в сложное для нас время. Мы отстаиваем свою свободу, независимость. Мы отстаиваем будущее своих детей», — сказала она.
Организаторов поблагодарил и глава регионального минкульта Андрей Ермак.
В рамках экспозиции запланирована программа тематических мероприятий: лекции, мастер-классы, концерты, встречи с художниками.
Проект ранее был представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Анапе, Тольятти, Воронеже и других городах.
Выставка в Калининграде доступна до 27 сентября.