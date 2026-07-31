Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде открылась выставка, посвященная военной истории России

Экспозицию «Русский императив» представили в Музее изобразительных искусств.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском музее изобразительных искусств представили выставку «Русский императив»: более 160 произведений современных авторов, которые рассказывают о военной истории России, о человеке в переломные моменты, его силе духа и доблести.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в экспозиции представлены живопись и графика авторов, некоторые из которых и сами прошли войну.

Как отметила заместитель председателя правительства Калининградской области — министр соцполитики Анжелика Майстер, история нашей страны — это история постоянной борьбы за наше существование.

«Сегодняшняя выставка, она проходит в сложное для нас время. Мы отстаиваем свою свободу, независимость. Мы отстаиваем будущее своих детей», — сказала она.

Организаторов поблагодарил и глава регионального минкульта Андрей Ермак.

В рамках экспозиции запланирована программа тематических мероприятий: лекции, мастер-классы, концерты, встречи с художниками.

Проект ранее был представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Анапе, Тольятти, Воронеже и других городах.

Выставка в Калининграде доступна до 27 сентября.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше