В Белгороде выставили на продажу арестованный недострой за 148 млн

Основанием для ареста и последующей реализации имущества послужило судебное разбирательство с администрацией Белгорода. Арбитражный суд удовлетворил иск городских властей к «Клеверу» о взыскании долга по аренде земли под этим же объектом. Речь идет об участке на проспекте Хмельницкого, предоставленном в 2016 году под строительство торгового центра с административно-бытовым корпусом. Изначально землю арендовало ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик», но после смены собственника недостроя в сентябре 2021 года права и обязанности по договору перешли к ответчику. Однако, по версии истца, «Клевер» не вносил арендную плату в полном объеме. Задолженность с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года составила 15,9 млн руб. С учетом применения повышающих коэффициентов (из-за срыва сроков строительства) и штрафных санкций суд взыскал с должника еще 4,7 млн руб. неустойки и 1,5 млн руб. штрафа. Таким образом, общая сумма взыскания превысила 22 млн руб. Представитель «Клевера» в заседаниях не участвовал, возражений не заявлял.