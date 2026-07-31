Забайкалье вошло в топ регионов по компенсационному лесовосстановлению

Место в тройке регионов, лидирующих в стране по объемам компенсационного лесовосстановления по итогам первой половины 2026 года, заняло Забайкалье, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности. Посадка деревьев отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
В регионе высажено 1,4 тыс. га нового леса. Агротехнический уход проведен на площади 1,8 тыс. га. Это гарантирует приживаемость и дальнейший рост молодых лесов.
«Мы планомерно движемся к выполнению годового плана, чтобы обеспечить баланс между вырубкой, потерями от пожаров и воспроизводством лесных насаждений», — отметил и. о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края Михаил Трофимов.
Всего за шесть месяцев 2026 года компенсационное лесовосстановление по всей стране выполнено на площади 10,1 тыс. га. В тройку регионов, лидирующих по этому показателю, также вошли Иркутская область и Бурятия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.