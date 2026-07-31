Налоговая решила обанкротить орловского автодилера «Реал Моторс»

Межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Орловской области банкротный иск к местному автодилеру ООО «Реал Моторс» (входит в местную ГК «Возрождение» Владимира Бутусова). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.