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Таможня предупредила о росте потока машин на выезд из Калининградской области

Очередь — до 40 автомобилей.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области перед пунктом пропуска Мамоново-2 на границе с Польшей образовалась очередь в 30−40 легковых автомобилей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Калининградская областная таможня.

По данным ведомства, рост числа машин связан с окончанием летних школьных каникул в некоторых регионах Германии. Граждане, которые ранее приехали в Калининградскую область, начали возвращаться обратно.

В ближайшие выходные и последующие дни таможенные службы ожидают увеличения потока автомобилей на выезд из региона. В связи с этим на границе усилили дежурные смены. Таможенники и пограничники также проводят совместные проверки машин и товаров, которые перевозят через границу путешественники.

Путешественники, которые едут в Калининградскую область из-за рубежа на личных автомобилях, жалуются на многочасовые задержки на границе с Польшей.