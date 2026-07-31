Таможня предупредила о росте потока машин на выезд из Калининградской области

В ближайшие выходные и последующие дни таможенные службы ожидают увеличения потока автомобилей на выезд из региона. В связи с этим на границе усилили дежурные смены. Таможенники и пограничники также проводят совместные проверки машин и товаров, которые перевозят через границу путешественники.