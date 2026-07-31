Таможня предупредила о росте потока машин на выезд из Калининградской области

В Калининградской области перед пунктом пропуска Мамоново-2 на границе с Польшей образовалась очередь в 30−40 легковых автомобилей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Калининградская областная таможня.
По данным ведомства, рост числа машин связан с окончанием летних школьных каникул в некоторых регионах Германии. Граждане, которые ранее приехали в Калининградскую область, начали возвращаться обратно.
В ближайшие выходные и последующие дни таможенные службы ожидают увеличения потока автомобилей на выезд из региона. В связи с этим на границе усилили дежурные смены. Таможенники и пограничники также проводят совместные проверки машин и товаров, которые перевозят через границу путешественники.
Путешественники, которые едут в Калининградскую область из-за рубежа на личных автомобилях, жалуются на многочасовые задержки на границе с Польшей.