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В Мартыновском районе Ростовской области обновят участок дороги

Ремонт планируется завершить к середине сентября.

Источник: Национальные проекты России

Участок автомобильной дороги регионального значения Семикаракорск — Большая Мартыновка — поселок Красноармейский, расположенный в Ростовской области, обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы сейчас находятся на завершающем этапе, сообщили в министерстве региональной политики.

На участке проводят полный цикл восстановления асфальта. На данном этапе специалисты укладывают верхний слой. Кроме того, на финальном этапе рабочие укрепят обочины и нанесут разметку. Как отметила заместитель губернатора Ростовской области Алена Беликова, ремонт планируется завершить к середине сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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