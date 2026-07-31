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В Перми похоронили операционную медсестру со стажем работы более 30 лет

Зинаида Трофимова ушла из жизни после продолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Краевая больница им. Вагнера выразила соболезнования родным, близким и всем, кто знал бывшего сотрудника медучреждения Трофимову Зинаиду Григорьевну. Настоящий профессионал своего дела ушла из жизни 28 июля после продолжительной болезни.

Зинаида Трофимова с 1974 по 2008 годы работала операционной медицинской сестрой в стационаре больницы на ул. Деменева. В сердцах и памяти коллег она останется настоящим профессионалом, ответственным, всеми уважаемым, душевным и очень жизнерадостным человеком.

Прощание с коллегой состоялось в Перми 31 июля.