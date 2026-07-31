В Перми похоронили операционную медсестру со стажем работы более 30 лет

Краевая больница им. Вагнера выразила соболезнования родным, близким и всем, кто знал бывшего сотрудника медучреждения Трофимову Зинаиду Григорьевну. Настоящий профессионал своего дела ушла из жизни 28 июля после продолжительной болезни.
Зинаида Трофимова с 1974 по 2008 годы работала операционной медицинской сестрой в стационаре больницы на ул. Деменева. В сердцах и памяти коллег она останется настоящим профессионалом, ответственным, всеми уважаемым, душевным и очень жизнерадостным человеком.
Прощание с коллегой состоялось в Перми 31 июля.