В Перми похоронили операционную медсестру со стажем работы более 30 лет

Зинаида Трофимова с 1974 по 2008 годы работала операционной медицинской сестрой в стационаре больницы на ул. Деменева. В сердцах и памяти коллег она останется настоящим профессионалом, ответственным, всеми уважаемым, душевным и очень жизнерадостным человеком.