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На улице Дзержинского на проезжей части образовался провал

Дорожники уже на месте происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Дзержинского на проезжей части образовался провал. О том, что случилось на дороге возле бани, сообщает 31 июля пресс-служба городской администрации.

«Специалисты уже работают на месте, чтобы выяснить причины и начать его ликвидировать», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят временно выбирать альтернативные маршруты, так как сейчас на улице Дзержинского из-за коммунального ЧП движение затруднено.

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