В Калининграде на улице Дзержинского на проезжей части образовался провал. О том, что случилось на дороге возле бани, сообщает 31 июля пресс-служба городской администрации.
«Специалисты уже работают на месте, чтобы выяснить причины и начать его ликвидировать», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят временно выбирать альтернативные маршруты, так как сейчас на улице Дзержинского из-за коммунального ЧП движение затруднено.
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