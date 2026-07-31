Жители пожаловались на запрет использования катеров для переправы на Балтийскую косу

Жители пожаловались на запрет на использование катеров для переправы на Балтийскую косу. О ситуации рассказала директор музея «Старый Люнет» Валерия Надымова на площадке «Дома Советов».
Запрет на использование маломерных судов в акватории Калининградского канала между Балтийском и косой ввели ещё в июне. Фактически он стал действовать в конце июля. Под ограничения попали катера, которыми пользовались жители и туристы для переправы. Теперь добраться до Балтийской косы можно только на пароме.
В действительности это осложняет [жизнь на косе]. Потому что люди, в особенности пожилые, не могут вовремя попасть в больницу, дети маленькие вовремя не могут попасть. Первое — паром ходит не часто, раз в два часа, если по расписанию. С утра первый — в 7:20, потом — перерыв на два с половиной часа, он идёт уже только в 10:00. И если врач назначил посещение маленькому ребёнку или больному возрастному человеку на 9:30, то переправляясь на 7:20, ждать два часа, пока попадёшь к врачу. Потом ждать ещё два часа, чтобы вернуться обратно. Это достаточно сложно. Любая часть Калининградской области в такой ситуации может сесть на машину и добраться. Жители Балтийской косы ограничены только водным транспортом, — объясняет Валерия Надымова, которая сама живёт на Балтийской косе.
Кроме того, в летнее время паром перегружен и не всегда отчаливает вовремя. «Он сейчас ходит вообще без расписания. К примеру, ты приходишь к парому в 10:00, а он уже ушёл или же только собирается идти. Получается, что ты, записавшись к тому же врачу с маленьким ребёнком, не попадаешь к этому врачу или на какое-то мероприятие. И сейчас есть проблема — очень много машин, очень много людей на пароме. Это создаёт колоссальный дискомфорт, когда ты находишься на пароме, стоишь с ребёнком в этой давке. Если раньше этого можно было избежать через катер, то сейчас этого избежать невозможно», — добавила директор музея.
По её словам, в советское время проблема транспортной доступности Балтийской косы решалась за счёт специального пассажирского катера, который курсировал каждый час. В 1990-е годы он стал ходить реже. Тогда жители стали приобретать собственные маломерные суда, чтобы не зависеть от перевозчика и иметь возможность в любой момент перебраться на «большую землю». «Люди даже сделали юридические лица, оформили ИП, чтобы официально заниматься [перевозкой пассажиров]. Но даже такие люди этим не могут заниматься сейчас», — отметила Валерия Надымова.
При этом формально запрет распространяется только на физических лиц. Ограничения ввели в целях безопасности. Они будут действовать до снятия режима базовой готовности, введённого президентом РФ осенью 2022 года. Ранее на том же основании запрещали выход маломерных судов в акваторию моря ночью.
«Понятно, что безопасность в стране. Мы всё это понимаем. Но всегда есть способы совместно с нашими контролирующими органами проводить безопасность без ущерба нашим жителям. Тем более надо понимать, что они наши жители — пенсионеры-военнослужащие и члены семей военнослужащих практически все», — заключила Надымова.
Отметим, что связь между Балтийском и косой обеспечивают паромы «Вистула» и «Нида» 1960−1970 годов постройки. Перевозки субсидируют из регионального бюджета.