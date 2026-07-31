Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители пожаловались на запрет использования катеров для переправы на Балтийскую косу

Теперь перебраться через канал можно только на пароме.

Жители пожаловались на запрет на использование катеров для переправы на Балтийскую косу. О ситуации рассказала директор музея «Старый Люнет» Валерия Надымова на площадке «Дома Советов».

Запрет на использование маломерных судов в акватории Калининградского канала между Балтийском и косой ввели ещё в июне. Фактически он стал действовать в конце июля. Под ограничения попали катера, которыми пользовались жители и туристы для переправы. Теперь добраться до Балтийской косы можно только на пароме.

В действительности это осложняет [жизнь на косе]. Потому что люди, в особенности пожилые, не могут вовремя попасть в больницу, дети маленькие вовремя не могут попасть. Первое — паром ходит не часто, раз в два часа, если по расписанию. С утра первый — в 7:20, потом — перерыв на два с половиной часа, он идёт уже только в 10:00. И если врач назначил посещение маленькому ребёнку или больному возрастному человеку на 9:30, то переправляясь на 7:20, ждать два часа, пока попадёшь к врачу. Потом ждать ещё два часа, чтобы вернуться обратно. Это достаточно сложно. Любая часть Калининградской области в такой ситуации может сесть на машину и добраться. Жители Балтийской косы ограничены только водным транспортом, — объясняет Валерия Надымова, которая сама живёт на Балтийской косе.

Кроме того, в летнее время паром перегружен и не всегда отчаливает вовремя. «Он сейчас ходит вообще без расписания. К примеру, ты приходишь к парому в 10:00, а он уже ушёл или же только собирается идти. Получается, что ты, записавшись к тому же врачу с маленьким ребёнком, не попадаешь к этому врачу или на какое-то мероприятие. И сейчас есть проблема — очень много машин, очень много людей на пароме. Это создаёт колоссальный дискомфорт, когда ты находишься на пароме, стоишь с ребёнком в этой давке. Если раньше этого можно было избежать через катер, то сейчас этого избежать невозможно», — добавила директор музея.

По её словам, в советское время проблема транспортной доступности Балтийской косы решалась за счёт специального пассажирского катера, который курсировал каждый час. В 1990-е годы он стал ходить реже. Тогда жители стали приобретать собственные маломерные суда, чтобы не зависеть от перевозчика и иметь возможность в любой момент перебраться на «большую землю». «Люди даже сделали юридические лица, оформили ИП, чтобы официально заниматься [перевозкой пассажиров]. Но даже такие люди этим не могут заниматься сейчас», — отметила Валерия Надымова.

При этом формально запрет распространяется только на физических лиц. Ограничения ввели в целях безопасности. Они будут действовать до снятия режима базовой готовности, введённого президентом РФ осенью 2022 года. Ранее на том же основании запрещали выход маломерных судов в акваторию моря ночью.

«Понятно, что безопасность в стране. Мы всё это понимаем. Но всегда есть способы совместно с нашими контролирующими органами проводить безопасность без ущерба нашим жителям. Тем более надо понимать, что они наши жители — пенсионеры-военнослужащие и члены семей военнослужащих практически все», — заключила Надымова.

Отметим, что связь между Балтийском и косой обеспечивают паромы «Вистула» и «Нида» 1960−1970 годов постройки. Перевозки субсидируют из регионального бюджета.