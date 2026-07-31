Жители пожаловались на запрет использования катеров для переправы на Балтийскую косу

В действительности это осложняет [жизнь на косе]. Потому что люди, в особенности пожилые, не могут вовремя попасть в больницу, дети маленькие вовремя не могут попасть. Первое — паром ходит не часто, раз в два часа, если по расписанию. С утра первый — в 7:20, потом — перерыв на два с половиной часа, он идёт уже только в 10:00. И если врач назначил посещение маленькому ребёнку или больному возрастному человеку на 9:30, то переправляясь на 7:20, ждать два часа, пока попадёшь к врачу. Потом ждать ещё два часа, чтобы вернуться обратно. Это достаточно сложно. Любая часть Калининградской области в такой ситуации может сесть на машину и добраться. Жители Балтийской косы ограничены только водным транспортом, — объясняет Валерия Надымова, которая сама живёт на Балтийской косе.