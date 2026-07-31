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Нижегородец приговорён к 16 годам колонии за жестокое убийство супруги

Дополнительно предусмотрено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Нижегородский областной суд вынес приговор по делу об убийстве, совершённом с особой жестокостью. 30 июля 2026 года суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Кстово, обвиняемого по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Как установил суд, преступление было совершено на фоне обострившихся личных неприязненных отношений. Мужчина избил супругу в присутствии двоих малолетних детей: наносил удары кулаками и ногами по жизненно важным органам, бил головой о стену, прыгал на теле потерпевшей. Всего зафиксировано свыше 40 травмирующих воздействий, которые привели к смерти женщины.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно предусмотрено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что дочь первого Нижегородского губернатора Немцова заочно арестована.