Нижегородец приговорён к 16 годам колонии за жестокое убийство супруги

Как установил суд, преступление было совершено на фоне обострившихся личных неприязненных отношений. Мужчина избил супругу в присутствии двоих малолетних детей: наносил удары кулаками и ногами по жизненно важным органам, бил головой о стену, прыгал на теле потерпевшей. Всего зафиксировано свыше 40 травмирующих воздействий, которые привели к смерти женщины.