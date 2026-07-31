В Астрахани открылся набор в «Школу русского фольклора»

На занятия приглашают детей в возрасте от 4 до 12 лет. Образовательный блок разделен на три профильных направления. Так, участников от 4 до 7 лет ждут в «Школе маленьких мастеров» на интерактивных программах «Бабушкин сундучок» и «Жили-были». Для детей от 7 до 10 лет предусмотрено направление «Медиатворчество», а ребята в возрасте от 7 до 12 лет могут освоить игру на традиционных инструментах в детском ансамбле ложкарей. Обучение в «Школе русского фольклора» проводят на бесплатной основе. Прием заявок от родителей продлится до 30 сентября. Получить дополнительную информацию и записаться на программы можно по телефону +7 (8512) 44−56−41.