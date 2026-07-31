Новый животноводческий комплекс на 625 голов построен в Шарангском округе Нижегородской области

Директор ООО «Новый век» Сергей Пермяков отметил: «Строительство нового комплекса — это всегда развитие. Наш высокотехнологичный комплекс позволяет вести полный учет: от навозоудаления до зоотехнического и ветеринарного контроля — мы знаем о каждом животном все, как в больнице для людей. Благодаря новым объектам мы достигли показателя в 30 литров молока на голову — такого в истории Шарангского района еще не было. Наша продукция поступает на крупнейшие заводы — Павловский и Шахунский. Я люблю свою малую родину, Шарангский район, здесь я родился и хочу приносить пользу и развивать наш край».