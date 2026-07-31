Новый животноводческий комплекс на 625 голов построен в Шарангском округе Нижегородской области

Новый животноводческий комплекс на 625 голов крупного рогатого скота построен в селе Большое Устинское Шарангского округа Нижегородской области при господдержке. Инвестиции в проект превысили 379 млн рублей, из них 87,5 млн рублей предприятие получило в качестве субсидии из регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил: «Молочное животноводство Нижегородской области на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. За пять лет в эксплуатацию введено 95 новых и реконструированных объектов на более чем 33 тысячи скотомест. Это свидетельствует о высокой эффективности применяемых мер господдержки и инвестиционной привлекательности отрасли».
Повышение инвестиционной активности с 2025 года стало одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нижегородская область находится на 11-м месте по объемам производства молока в организованном секторе среди субъектов России. За пять лет достигнут рост более чем на 18%.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов сказал: «Текущий уровень самообеспечения региона молоком и молочными продуктами — 85,5%. Работа по наращиванию объемов производства продолжается. В регионе в настоящее время реализуется еще несколько инвестиционных проектов в области животноводства: в Городецком округе практически готова к запуску роботизированная ферма на 402 головы, в Богородском — строят ферму на 808 голов. Также в планах ферма на 1200 голов в Бутурлинском округе».
Молочную ферму в Шарангском округе построило нижегородское предприятие «Новый век». Проектная мощность комплекса — 7 тысяч тонн молока в год. Создано 20 новых рабочих мест. Это уже второй объект, который компания вводит в эксплуатацию в 2026 году: в январе в селе Большое Устинское был запущен телятник на 232 головы ремонтного молодняка.
Директор ООО «Новый век» Сергей Пермяков отметил: «Строительство нового комплекса — это всегда развитие. Наш высокотехнологичный комплекс позволяет вести полный учет: от навозоудаления до зоотехнического и ветеринарного контроля — мы знаем о каждом животном все, как в больнице для людей. Благодаря новым объектам мы достигли показателя в 30 литров молока на голову — такого в истории Шарангского района еще не было. Наша продукция поступает на крупнейшие заводы — Павловский и Шахунский. Я люблю свою малую родину, Шарангский район, здесь я родился и хочу приносить пользу и развивать наш край».
В целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в отрасли молочного скотоводства в настоящее время реализуется целый ряд мер государственной поддержки текущей и инвестиционной деятельности: субсидии на поддержку производства молока, на поддержку племенного животноводства, на развитие молочного скотоводства, на приобретение оборудования и техники в том числе компенсация затрат на приобретение роботизированных доильных установок, на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, субсидии при реализации мероприятий по развитию геномной селекции, а также федеральная и региональная программы льготного кредитования.
Подробнее о доступных мерах поддержки предприятий АПК можно узнать на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области: и сайте Министерства сельского хозяйства РФ.
Напомним, развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости — основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению президента России Владимира Путина. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.
Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц за шесть месяцев 2026 года.