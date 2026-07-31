Два гида из Астраханской области выиграли в проекте «Проводники смыслов»

Экскурсоводы из Астраханской области Ксения Ефимцева и Ирина Водовозова стали победителями международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», сообщили в министерстве экономического развития региона. Продвижение путешествий по стране является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Финал состоялся в Смоленске. На нем собрались 350 участников из 156 городов России и зарубежья. Во время заключительного этапа гиды работали по пяти образовательным трекам: от создания ценностно-ориентированных маршрутов и работы с культурными кодами до развития личного бренда и вовлечения разных категорий туристов.
Победительницы из Астраханской области предложили жюри авторские маршруты. Ксения Ефимцева разработала экскурсию «Астрахань многонациональная: калейдоскоп культур», посвященную традициям народов региона. А Ирина Водовозова создала пешеходный маршрут «Там, где Волга шепчет сказки». Обе экскурсии приурочены к Году единства народов России и вскоре станут бесплатными для всех желающих.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.