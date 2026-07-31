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В Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения школьника

СК выясняет обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в нижегородском поселке.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники СУ СК по Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу местный телеканал «Сети НН» показал сюжет об 11-летнем мальчике из поселка Юганец, которого, как утверждается, избила 15-летняя девочка. Утверждается, что она ударила его кирпичом по лицу. По словам мамы пострадавшего, у него зафиксировали перелом лобной кости и носа.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о причинении телесных повреждений подростку в поселке Юганец Володарского района. По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУ СК.