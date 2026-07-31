В Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения школьника

В пятницу местный телеканал «Сети НН» показал сюжет об 11-летнем мальчике из поселка Юганец, которого, как утверждается, избила 15-летняя девочка. Утверждается, что она ударила его кирпичом по лицу. По словам мамы пострадавшего, у него зафиксировали перелом лобной кости и носа.