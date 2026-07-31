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Воронежские власти установили максимумы выплат за поврежденные ВСУ машины

Правительство Воронежской области установило верхние пределы разовых региональных выплат за поврежденный или утраченный в результате атаки ВСУ автомобиль. Они составляют 100 тыс. или 400 тыс. руб. соответственно. Постановление с подписью главы региона опубликовано на региональном портале правовой информации. Речь идет о поправках к постановлению облправительства от 18 сентября 2024 года.

Источник: Коммерсантъ

Правительство Воронежской области установило верхние пределы разовых региональных выплат за поврежденный или утраченный в результате атаки ВСУ автомобиль. Они составляют 100 тыс. или 400 тыс. руб. соответственно. Постановление с подписью главы региона опубликовано на региональном портале правовой информации. Речь идет о поправках к постановлению облправительства от 18 сентября 2024 года.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» региональные власти, ранее компенсации автовладельцам рассчитывались в индивидуальном порядке по результатам оценки повреждений. Предел в 400 тыс. руб. установлен «в связи с ограниченностью средств» и по аналогии с федеральным законом об ОСАГО.

Новые правила будут действовать для Воронежа, Борисоглебска, а также Аннинского, Бобровского, Богучарского, Поворинского, Россошанского и Хохольского районов. Они распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. По мере необходимости и заявкам районов в постановление будут включаться новые муниципалитеты.

В конце 2025 года гордума Воронежа приняла решение об установлении максимумов аналогичных компенсаций для автовладельцев областного центра. Согласно им, за повреждение транспортного средства в результате атаки ВСУ можно получить до 200 тыс. руб., за уничтожение — до 1 млн руб. Эти правила вступили в силу 1 января.

В министерстве региональной безопасности «Ъ-Черноземье» пояснили, что эти средства не суммируются с областными: автовладелец может рассчитывать только на одну из выплат. Власти Воронежа и других упомянутых муниципалитетов самостоятельно могут принять решение о судьбе компенсаций для местных жителей.

Последняя серьезная атака на Воронежскую область произошла ночью 23 июля. По данным губернатора Александра Гусева, над областным центром и шестью районами области сбили 36 беспилотников. Из-за падения БПЛА в пригороде областного центра произошел пожар в частном доме. В результате погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, но госпитализация никому из них не потребовалась.

Разрушения получили кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». Также были повреждены 15 квартир в пяти МКД и девять частных домов, около десяти машин. Для устранения последствий атаки ВСУ в пригородном районе ввели режим чрезвычайной ситуации. На фоне удара временно прекращал работу склад Wildberries под Воронежем. Он внепланово был закрыт примерно с 6:00 до 12:00. По данным «Ъ-Черноземье», сейчас объект функционирует в штатном режиме.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

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