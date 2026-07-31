Воронежские власти установили максимумы выплат за поврежденные ВСУ машины

Разрушения получили кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». Также были повреждены 15 квартир в пяти МКД и девять частных домов, около десяти машин. Для устранения последствий атаки ВСУ в пригородном районе ввели режим чрезвычайной ситуации. На фоне удара временно прекращал работу склад Wildberries под Воронежем. Он внепланово был закрыт примерно с 6:00 до 12:00. По данным «Ъ-Черноземье», сейчас объект функционирует в штатном режиме.