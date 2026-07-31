Движение транспорта частично ограничат на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 3 по 13 августа

В Нижнем Новгороде с 06:00 3 августа до 23:59 13 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на участке проспекта Гагарина в районе пересечения с улицей Шапошникова в связи с проведением строительно-монтажных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.