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Движение транспорта частично ограничат на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 3 по 13 августа

Ограничения будут действовать в районе пересечения с улицей Шапошникова.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде с 06:00 3 августа до 23:59 13 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на участке проспекта Гагарина в районе пересечения с улицей Шапошникова в связи с проведением строительно-монтажных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта в районе производства работ сохраняется в обоих направлениях. Рекомендуется автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на улице Пожарского в Нижнем Новгороде частично ограничат 1 и 2 августа.