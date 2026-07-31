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Омичи штурмуют центр города, стараясь попасть на концерт Акулы, Клавы Коки

Праздничные мероприятия по поводу 310-летия Омска уже начались.

Источник: Аргументы и факты

День Омской области и День города в Омске идут полным ходом: прямо сейчас на Соборной площади выступает певица Акула (Оксана Почепа), а город бурлит от праздничного настроения. У административных зданий в центре — настоящий ажиотаж на парковках, а пешеходные потоки всё плотнее: омичи и гости города спешат к главной сцене, чтобы не пропустить яркие номера.

Соборная площадь стала эпицентром веселья: под ритмы хитов Акулы танцуют и подпевают сотни зрителей. Толпа плотная — люди подтягиваются непрерывно, и пространство у сцены постепенно заполняется до предела.

Тем временем центр города живёт особой ритмом: из‑за перекрытия улиц привычные маршруты пришлось скорректировать, а парковки у административных зданий оказались практически полностью заняты — многие предпочли оставить машину поближе к эпицентру праздника. Пешеходные потоки на подходах к Соборной площади заметно возросли: семьи с детьми, молодёжные компании и целые дружеские группы торопятся успеть на все активности.

Совсем скоро эстафету у Акулы примет Клава Кока — её выступления ждут с особым нетерпением. А пока омичи наслаждаются атмосферой большого общего праздника: гуляют, фотографируются, пробуют угощения и заряжаются энергией центра города.