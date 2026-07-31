Омичи штурмуют центр города, стараясь попасть на концерт Акулы, Клавы Коки

День Омской области и День города в Омске идут полным ходом: прямо сейчас на Соборной площади выступает певица Акула (Оксана Почепа), а город бурлит от праздничного настроения. У административных зданий в центре — настоящий ажиотаж на парковках, а пешеходные потоки всё плотнее: омичи и гости города спешат к главной сцене, чтобы не пропустить яркие номера.