В Балтийске арестован мужчина за кражу техники и денег из частного дома

В Балтийске по ходатайству прокурора суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. По версии следствия, в ночь на 24 июля 2026 года мужчина проник в частный дом на улице Черноморской и похитил денежные средства и бытовую технику.