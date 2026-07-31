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В Балтийске арестован мужчина за кражу техники и денег из частного дома

27-летний местный житель незаконно проник в дом на улице Черноморской и похитил бытовую технику и.

Источник: KaliningradToday

наличные. Он будет под стражей до сентября.

В Балтийске по ходатайству прокурора суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. По версии следствия, в ночь на 24 июля 2026 года мужчина проник в частный дом на улице Черноморской и похитил денежные средства и бытовую технику.

Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант будет находиться под стражей до 24 сентября 2026 года. Ход расследования контролирует прокуратура Балтийска.