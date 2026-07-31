Более 15 тысяч патрулирований лесов провели за полгода в Хабаровском крае

Более 15 тысяч патрулирований лесов провели за первое полугодие 2026 года в Хабаровском крае в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Патрулирования включали в том числе 300 вылетов беспилотников с суммарным налетом более 101 часа. В результате удалось выявить очаги возгорания и 194 случая несоблюдения лесного законодательства. Также было проведено более 9 тысяч просветительских мероприятий, распространено свыше 21 тысячи листовок и памяток, установлено 592 информационных стенда.
«Цель масштабной информационной кампании — сформировать у жителей экологическую культуру: рассказать, как действовать при обнаружении возгорания и какая ответственность предусмотрена за нарушение лесного законодательства», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.