Как Волгоград пережил террористическую атаку украинских БПЛА

Сотрудники аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора инициировали исследования атмосферного воздуха и изменения радиологических показателей в связи с пожарами на промышленном предприятии и складе Wildberries в Волгограде. Жителям в целях безопасности рекомендовали полностью закрыть или занавесить мокрой тканью окна, использовать маски или респираторы на улице, а по возможности не покидать помещения. При этом дым рассеялся лишь ближе к обеду.