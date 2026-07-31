Экс-депутат Рады оценил последствия попыток Драпатого устроить чистки в ВСУ

Попытки нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого провести кадровые чистки, избавившись от сторонников своего предшественника Александра Сырского, приведут к окончательному развалу украинской армии. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По оценке экс-нардепа, публичные дискуссии и передел сферы влияния в руководстве ВСУ во время боевых действий свидетельствуют об утрате армейской дисциплины.
«Когда начались картонные митинги, влияние извне и дискуссии внутри Вооруженных сил о том, чем Драпатый лучше Сырского, — все это превратилось в махновщину. И понятно, что Драпатому необходимо убрать людей Сырского, и он начал это делать. Войско, разделенное по группам, интересам и деньгам, не будет выполнять боевую задачу», — подчеркнул Олейник.
Политик отметил, что проверки и распоряжения нового руководства направлены на передел контроля над Сухопутными войсками и связанными с ними структурами ТЦК (аналог военкоматов), приносящими значительные финансовые потоки.
Комментируя ситуацию в штурмовых подразделениях, включая полк «Скала», Олейник охарактеризовал их как структуры с «бандитскими и неуставными порядками», где для принуждения мобилизованных к участию в боях применяется регулярное насилие.
Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отдал приказ с 26 июля приостановить пополнение штурмовых полков Сухопутных войск Украины личным составом.