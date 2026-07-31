Экс-депутат Рады оценил последствия попыток Драпатого устроить чистки в ВСУ

«Когда начались картонные митинги, влияние извне и дискуссии внутри Вооруженных сил о том, чем Драпатый лучше Сырского, — все это превратилось в махновщину. И понятно, что Драпатому необходимо убрать людей Сырского, и он начал это делать. Войско, разделенное по группам, интересам и деньгам, не будет выполнять боевую задачу», — подчеркнул Олейник.