Почти на 40% выросло производство металлургии в Воронежской области

Обработка по итогам января-июня прибавила 0,6%, наиболее заметный рост пришелся на металлургию (39,1%). Второе место заняло производство автотранспортных средств, где показатель вырос на 33%, третье — бумаги и ее изделий с ростом на 24,8%. Производство напитков увеличилось на 23,7%, готовых металлических изделий — на 13,1%, химических веществ и продуктов — на 11,1%, пищевых продуктов — на 7,5%.