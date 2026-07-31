Эксперт Иванов уверен в коммерческом успехе новых марок Volga и Jeland

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф», Николай Иванов, поделился с «Российской газетой» своими мыслями о появлении новых российских марок — Volga, Jeland, Umo и Esteo. Он подчеркнул, что это явление отражает общие тенденции на автомобильном рынке.
Иванов отметил, что некоторые модели с китайскими технологиями переходят под российские бренды. По его словам, для покупателей важнее не название, а качество продукта, его цена, доступность, гарантийное обслуживание, сервис и наличие запчастей.
Наибольшие перспективы быстрого коммерческого успеха, по мнению эксперта, имеют бренды, ориентированные на массовый сегмент. Среди них выделяются Jeland и Volga. Jeland работает в сегменте кроссоверов, предлагая уже знакомую рынку техническую базу. Volga делает ставку на массовую и среднеценовую категорию, включая модели K40 и K50.
Esteo и Umo ориентированы на более высокий ценовой сегмент. Они могут привлечь внимание покупателей своим дизайном и оснащением, но, вероятно, будут уступать массовым брендам по объёму продаж. «Атом» пока выглядит как нишевый проект, успех которого будет зависеть от понятных потребителю эксплуатационных преимуществ, качественного сервиса и экономики владения.
Иванов также отметил, что основными преимуществами новых российских марок являются локализация производства, устойчивая сервисная поддержка и возможность поддерживать конкурентные цены. Однако главным вызовом для них остаётся формирование доверия, узнаваемости и понятной остаточной стоимости автомобилей.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, автоэксперт Кадаков высказал своё мнение о перспективах моделей Volga на российском рынке.