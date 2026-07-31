Эксперт Иванов уверен в коммерческом успехе новых марок Volga и Jeland

Esteo и Umo ориентированы на более высокий ценовой сегмент. Они могут привлечь внимание покупателей своим дизайном и оснащением, но, вероятно, будут уступать массовым брендам по объёму продаж. «Атом» пока выглядит как нишевый проект, успех которого будет зависеть от понятных потребителю эксплуатационных преимуществ, качественного сервиса и экономики владения.