236 выпускников Нижегородской академии МВД России завершили обучение

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Нижегородской академии МВД состоялась 31 июля на территории Нижегородского кремля у мемориального комплекса «Вечный огонь». Дипломы о высшем образовании получили 236 выпускников, 23 из которых завершили обучение с отличием. Молодые офицеры пополнят ряды подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений предварительного следствия по делам в сфере экономической деятельности, участковых уполномоченных полиции.
В **торжественной** церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители правоохранительных и надзорных органов региона.
«Выбор профессии офицера полиции требует высокой степени ответственности и готовности к преодолению трудностей. Вы будете сталкиваться с ситуациями, требующими принятия сложных решений и готовности к самопожертвованию ради защиты других людей. Я уверен, что ваш профессионализм, стойкость и умение работать в команде позволят вам успешно справиться с любыми вызовами. Благодарю вас за ваш осознанный выбор и преданность делу служения обществу», — обратился к выпускникам Сергей Половников.
Начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Константин Плясов поздравил всех с получением высшего образования и призвал с честью носить звание выпускника Нижегородской академии МВД России, а также зачитал поздравление от заместителя министра внутренних дел РФ, генерал-полковника полиции Владимира Кубышко: «Скоро каждый шагнёт в самостоятельную жизнь, которую посвятит благородной цели — служению Отечеству и народу. Рассчитываю, что будущие достижения станут прочной основой для повышения эффективности ведомства».
В качестве почётного гостя в мероприятии принял участие заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Владимирович Лукин, в напутственном слове призвавший выпускников «быть настоящими защитниками и патриотами нашей Родины — великой России».
В завершение состоялся ритуал прощания молодых офицеров со знаменем академии и церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Под аккомпанемент духового оркестра лейтенанты прошли торжественным маршем.