236 выпускников Нижегородской академии МВД России завершили обучение

«Выбор профессии офицера полиции требует высокой степени ответственности и готовности к преодолению трудностей. Вы будете сталкиваться с ситуациями, требующими принятия сложных решений и готовности к самопожертвованию ради защиты других людей. Я уверен, что ваш профессионализм, стойкость и умение работать в команде позволят вам успешно справиться с любыми вызовами. Благодарю вас за ваш осознанный выбор и преданность делу служения обществу», — обратился к выпускникам Сергей Половников.