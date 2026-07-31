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236 выпускников Нижегородской академии МВД России завершили обучение

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась 31 июля на территории Нижегородского кремля.

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Нижегородской академии МВД состоялась 31 июля на территории Нижегородского кремля у мемориального комплекса «Вечный огонь». Дипломы о высшем образовании получили 236 выпускников, 23 из которых завершили обучение с отличием. Молодые офицеры пополнят ряды подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений предварительного следствия по делам в сфере экономической деятельности, участковых уполномоченных полиции.

В **торжественной** церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители правоохранительных и надзорных органов региона.

«Выбор профессии офицера полиции требует высокой степени ответственности и готовности к преодолению трудностей. Вы будете сталкиваться с ситуациями, требующими принятия сложных решений и готовности к самопожертвованию ради защиты других людей. Я уверен, что ваш профессионализм, стойкость и умение работать в команде позволят вам успешно справиться с любыми вызовами. Благодарю вас за ваш осознанный выбор и преданность делу служения обществу», — обратился к выпускникам Сергей Половников.

Начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Константин Плясов поздравил всех с получением высшего образования и призвал с честью носить звание выпускника Нижегородской академии МВД России, а также зачитал поздравление от заместителя министра внутренних дел РФ, генерал-полковника полиции Владимира Кубышко: «Скоро каждый шагнёт в самостоятельную жизнь, которую посвятит благородной цели — служению Отечеству и народу. Рассчитываю, что будущие достижения станут прочной основой для повышения эффективности ведомства».

В качестве почётного гостя в мероприятии принял участие заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Владимирович Лукин, в напутственном слове призвавший выпускников «быть настоящими защитниками и патриотами нашей Родины — великой России».

В завершение состоялся ритуал прощания молодых офицеров со знаменем академии и церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Под аккомпанемент духового оркестра лейтенанты прошли торжественным маршем.