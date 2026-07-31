Мария Львова-Белова предложила расширять сеть пространств для поддержки матерей

«В этом году регион принимает рекордное количество туристов. В основном это семьи, которые проявляют неподдельный интерес к русской культуре и истории и ребята, проживающие в детском учреждении. Вместе поучаствовали в мастер-классе. По договорённости с музеем они регулярно занимаются здесь со специалистами. Это не только полезная занятость, но и профориентация для детей, которые могут связать своё будущее с древним промыслом или туристической сферой», — сказала она.