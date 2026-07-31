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Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле по дому на Миклухо-Маклая в Калининграде

Здание 1857 года постройки разрушается от бездействия УК.

Источник: Клопс.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Калининграде. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о старом доме на ул. Миклухо-Маклая. Здание 1857 года постройки находится в непригодном состоянии. Здесь протекает кровля, из-за чего помещения затапливаются водой во время дождя, в квартирах образуются сырость и плесень.

«Обращения граждан, в числе которых семья участника специальной военной операции, пенсионеры и ветераны боевых действий, в управляющую компанию результатов не принесли, мер к проведению ремонтных работ не принимается», — говорится в сообщении СК.

По данному факту региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову «доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по защите прав граждан».

Как отметили в ведомстве, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Аварийный дом в Советске, который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять.

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