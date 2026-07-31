В Калининграде водитель автобуса довел пассажирку до слез

В Калининграде девушка в городском автобусе попыталась расплатиться купюрой 1000 рублей, но у водителя не нашлось сдачи. Попытки поменять наличку у пассажиров тоже не увенчались успехом. Водитель в микрофон оскорбил девушку, обвинил ее в нечестности и довел ее до слез. В итоге один из пассажиров оплатил за горожанку проезд.