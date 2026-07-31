Количество туристов на ООПТ выросло почти в 4 раза с 2018 года

«Очень важно, что за счет притока отдыхающих национальные парки получают стимул для гармоничного развития, а малый бизнес — новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. На совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта “Экологическое благополучие” до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено около 25 миллиардов рублей. Параллельно реализуется национальный проект “Туризм и гостеприимство”, в рамках которого также создаются объекты инфраструктуры на особо охраняемых территориях и действуют меры поддержки для инвесторов», — заявил Дмитрий Патрушев.