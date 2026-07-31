Количество туристов на ООПТ выросло почти в 4 раза с 2018 года

Количество туристов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в 2025 году составило более 22,5 млн, это почти в четыре раза больше, чем было в 2018-м. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам рабочей поездки вице-премьера Дмитрия Патрушева в Краснодарский край.
«Очень важно, что за счет притока отдыхающих национальные парки получают стимул для гармоничного развития, а малый бизнес — новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. На совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта “Экологическое благополучие” до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено около 25 миллиардов рублей. Параллельно реализуется национальный проект “Туризм и гостеприимство”, в рамках которого также создаются объекты инфраструктуры на особо охраняемых территориях и действуют меры поддержки для инвесторов», — заявил Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер отметил необходимость цифровизации экотуризма через внедрение электронных разрешений на посещение ООПТ на портале госуслуг и расширения охвата этой услугой. Он также подчеркнул, что повышение транспортной доступности туристических объектов остается ключевым условием для их востребованности.
Неотъемлемой составляющей развития туризма на ООПТ является экопросвещение. По итогам 2025 года соответствующие мероприятия охватили более 5 млн человек.
Во время рабочей поездки Дмитрий Патрушев посетил Сочинский национальный парк и побывал у водопада Поликаря высотой 72 м — самого высокого водопада Сочи. Ежегодно эта достопримечательность привлекает более 50 тыс. туристов. Также вице‑премьер посетил центр восстановления леопарда на Кавказе, где ознакомился с этапами восстановления популяции переднеазиатского леопарда. За годы работы центра в естественную среду было выпущено 15 особей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.