Мария Львова-Белова посетила социальные объекты Городецкого округа Нижегородской области

«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина мы планируем взять под курацию федерального центра 10 детских учреждений разного типа в нескольких субъектах страны. При выборе будущих инновационных площадок мы обратили свое внимание в том числе на Нижегородскую область, которая является лидером по запуску сервисов для помощи семьям с детьми: за последние годы в регионе появились и кризисные центры, и центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, и мобильные бригады, и возможности сопровождения приемных родителей. Специфика Городецкого детского дома состоит в так называемом “вторичном” сиротстве: большая часть подростков, проживающих здесь, к сожалению, имеют опыт возвращения из приемных семей. Это серьезная травма, и она требует глубокой проработки, особого подхода. Наша задача — создать учреждение нового типа. Мы должны сделать детский дом еще более открытым для наставников, гостевых и приемных семей, чтобы поменять условия для выхода ребят во взрослую жизнь. Уверена, что с учетом имеющегося опыта и при нашей поддержке Городец сможет стать примером для других городов и регионов страны», — сказала Мария Львова-Белова.