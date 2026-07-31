В Мурманске завершают ремонт дороги к горнолыжному комплексу «Норд Стар»

Ремонт трассы к горнолыжному комплексу «Норд Стар» завершается в Мурманске. Работы на Ледокольном проезде проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты обновляют участок длиной 400 метров. Там они выполнили укладку асфальтобетонного покрытия и обновили бортовой камень. В настоящее время мастера ведут работы по устройству тротуаров.
Отметим, что «Норд Стар» — один из самых популярных горнолыжных комплексов в черте Мурманска. Он работает круглый год, востребован у жителей и гостей региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.