Таможня предупреждает об увеличении потока машин из Калининградской области в Польшу

«В связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Калининградской области в Польшу в ближайшие выходные и последующие дни со стороны таможенных органов усилены дежурные смены и в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами», — отметили в ведомстве.