Таможня предупреждает об увеличении потока машин из Калининградской области в Польшу. Перед МАПП «Мамоново-2» сейчас наблюдается скопление порядка 30−40 легковых автомобилей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областной таможни.
Увеличение числа машин связано с окончанием школьных летних каникул в отдельных землях ФРГ, когда ранее приехавшие в регион граждане следуют в обратном направлении.
«В связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Калининградской области в Польшу в ближайшие выходные и последующие дни со стороны таможенных органов усилены дежурные смены и в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами», — отметили в ведомстве.
Таможня напоминает гражданам о возможности заблаговременно декларировать товары на сайте ФТС. Также в пункте пропуска «Мамоново-2» выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп. Кроме того, перед въездом установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.
Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.
Актуальную информацию об очередях на границе, правилах пересечения и нормах ввоза смотрите в нашем веб-приложении. Оценить загруженность КПП и спрогнозировать время прохождения контроля позволяет система отчётов водителей и пешеходов.