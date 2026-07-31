В соцсетях завирусилось видео с главой Черняховска, который проводит экскурсию

«Ни я лично, ни из бюджета мы эти истории не финансируем, — заверил Вобликов. — Каким образом всё произошло: Наталья, которая была одной из участниц встречи со мной — креативный и абсолютно позитивный человек — поделилась со своими подписчиками этим видео. Оно завирусилось в соцсетях и набрало свыше 140 тысяч просмотров».