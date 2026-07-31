В соцсетях завирусилось видео с главой Черняховска, который проводит экскурсию

Калининградка Наталья опубликовала в соцсетях видео об экскурсии по вечернему городу с главой Черняховска под хит группы «Ленинград» «Ты был прекрасен, как Иисус». Оно мгновенно стало вирусным. Причину популярности рилса глава муниципалитета Виктор Вобликов попытался объяснить в эфире программы «Дом Советов» в пятницу, 31 июля.
«Ни я лично, ни из бюджета мы эти истории не финансируем, — заверил Вобликов. — Каким образом всё произошло: Наталья, которая была одной из участниц встречи со мной — креативный и абсолютно позитивный человек — поделилась со своими подписчиками этим видео. Оно завирусилось в соцсетях и набрало свыше 140 тысяч просмотров».
Экскурсию глава муниципалитета провёл в рамках блог-тура по вечернему городу. Хотел развеять миф, что Черняховск — небезопасное, даже криминальное место.
«Это были калининградцы, они посмотрели на город с другого ракурса. Я призываю всех приехать в Черняховск и полюбоваться архитектурной подсветкой», — подчеркнул чиновник.
Виктор Вобликов планирует организовать новую прогулку — на этот раз показать, как прекрасен Черняховск на рассвете.
В посёлке Каменское Черняховского района, в 20 километрах к западу от Черняховска, сохранилась старинная сыроварня.