Архитектурный облик склада под Нижним Новгородом согласовали

В приказе говорится о первом этапе строительства. В Доскинской промышленной зоне возведут складское помещение. Здание будет иметь высоту 1−2 этажа, его площадь — 1 317 квадратных метров. Общая площадь земельного участка будет занимать 10 тысяч квадратных метров.